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Україна викликала посла Угорщини через "недружні заяви Будапешта"

Марія Ємець, Альона Мазуренко Четвер, 3 липня 2025, 20:40
Україна викликала посла Угорщини через недружні заяви Будапешта
фото: pixabay

Посла Угорщини в Україні Антала Хейзера запросили на розмову до Міністерства закордонних справ у зв’язку з "недружніми заявами Будапешта". 

Джерело: пресслужба МЗС України 3 липня, "Європейська правда"

Деталі: Під час зустрічі із послом Угорщини в Україні Анталом Хейзером заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко наголосив, що для Києва є очевидним те, що правлячі в Угорщині політичні сили намагаються втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу.

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"Зараз усі ці недолугі прийоми створити образ ворога з України, яка бореться з реальним ворогом усієї Європи і цивілізованого світу, виглядають просто жалюгідними і образливими, в першу чергу для угорського народу, який, на відміну від заангажованих політиків, реально є європейською нацією, яка через волонтерський рух допомагає усім чим може українському народу, щоб перемогти російського ворога і не допустити повернення російських окупантів знову на вулиці Будапешту", – наголосили у комюніке МЗС. 

Причиною виклику посла могла стати нова інформаційна кампанія в Угорщині, де ключового суперника Віктора Орбана зображують як "угорського Зеленського" і виставляють обох "маріонетками".

Речник МЗС Георгій Тихий прокоментував, що ця агітація виглядає "тупо, нудно і непереконливо".

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Раніше в уряді Угорщини заявили, що на "референдумі" щодо вступу України в ЄС проти цього висловилися 95% угорців, які голосували.

Читайте також, як заборона ЛГБТ-прайду об'єднала Будапешт проти уряду Угорщини та зробила подію наймасовішою за усі роки.

УгорщинаУкраїнаМЗС
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