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ЗМІ: Німеччина хоче укласти зі США угоду про Patriot для України

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Четвер, 3 липня 2025, 21:55
ЗМІ: Німеччина хоче укласти зі США угоду про Patriot для України
Patriot. Фото - Getty Image

У федеральному уряді Німеччини зараз працюють над екстреним рішенням, щоб забезпечити Україну новими системами протиповітряної оборони та достатньою кількістю ракет-перехоплювачів.

Джерело: "Європейська правда", Bild

Деталі: За інформацією Bild, Берлін зараз чекає на підтвердження від міністра оборони США Піта Гегсета про надання двох систем протиповітряної оборони Patriot, які Німеччина фінансуватиме для України.

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Запит, як стверджується, Німеччина направила ще кілька тижнів тому.

"Раніше Київ марно намагався самостійно придбати системи Patriot у США, а потім звернувся до уряду Німеччини", – пише Bild.

Після того як США оголосили про призупинення поставок деяких озброєнь Україні, в Берліні побоюються, що США можуть відхилити і німецький запит на дві системи Patriot, сказали джерела видання.

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Це питання, за інформацією Bild, обговорювалося на засіданні уряду Німеччини в середу, під час якого "стало ясно, що скасовані поставки зброї з США не можуть бути компенсовані".

"Проте Німеччина та інші союзники тепер хочуть спробувати надати Україні хоча б системи Patriot зі своїх власних запасів", – додає Bild.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський розраховує у розмові з президентом США Дональдом Трампом порушити питання продовження постачання Україні зброї і боєприпасів зі США, зокрема ракет PAC-3 для систем Patriot.

Також президент заявляв, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.

НімеччинаППОСШАУкраїна
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