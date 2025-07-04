Росія масовано атакує Київ БпЛА і балістикою: 19 постраждалих, руйнування та пожежі у 6 районах

З вечора 3 липня російська армія здійснює масовану атаку ударними безпілотниками і балістичними ракетами по Києву. Зафіксовано займання та пошкодження житлових будинків у шести районах міста. Попередньо 19 постраждалих.

Джерело: КМВА, начальник КМВА Тимур Ткаченко, Повітряні сили

Деталі: Увечері в Києві оголосили повітряну тривогу, працювала ППО.

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Ткаченко повідомив, що підтверджене збиття ворожого дрона. Уламки виявили на відкритій території в Соломʼянському районі. Попередньо – без наслідків.

У КМВА повідомили, що продовжує працювати ППО.

Оновлено: Згодом Ткаченко повідомив, що над Києвом ще є російські дрони. Є інформація про займання на даху житлової 16-поверхівки в Оболонському районі.

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Мер міста Кличко повідомив, що був виклик медиків в Оболонський район. Там, попередньо, уламки БпЛА впали на дах житлового будинку. Медики і рятувальники прямують на місце.

Згодом Кличко повідомив, що на Оболоні, куди виїжджали на виклик медики та столичні рятувальники, постраждалих і пошкоджень будинку наразі не виявили.

О 22:41 Кличко повідомив, що у Дніпровському районі виявили уламки БпЛА біля одного з навчальних закладів та кількох житлових будинків. Екстрені служби на місці.

Оновлено о 23:57. Ткаченко заявив, що внаслідок атаки росіян у Соломʼянському районі сталося займання в нежитловому приміщенні. Інформація про постраждалих встановлюється.

Оновлено о 01:55. За словами Ткаченка, наслідки атаки зафіксовані у Солом’янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах столиці. Загалом постраждало понад 13 різних локацій, більшість із яких – житлова забудова.

Оновлено: О 02:30 Повітряні сили повідомили про загрозу балістичних ракет для Києва. В місті пролунала серія потужних вибухів.

Оновлено: О 03:06 Ткаченко повідомив про пораненого чоловіка в Голосіївському районі.

За словами міського голови, бригади швидкої допомоги викликали у Шевченківському, Соломʼянському і Дарницькому районах.

Пряма мова Ткаченка: "Також на чотирьох локаціях в Шевченківському, Соломʼянському, Голосіївському районах зафіксовано падіння частин БпЛА поблизу житлових будинків".

Оновлено о 03:26. У Києві через атаку РФ зафіксовано займання на низці локацій, у повітрі висока концентрація продуктів горіння, повідомив Ткаченко.

Оновлено: О 03:59 Ткаченко повідомив про вісьмох постраждалих внаслідок нічної комбінованої атаки Росії на Київ.

Станом на 04:10 зафіксовано пошкодження та пожежі в шести районах столиці.

За словами Кличка, у Дніпровському районі уламки БпЛА впали у дворі житлових будинків та на території навчального закладу.

У Солом'янському уламки впали на нежитлову забудову. А також на території гаражного кооперативу, внаслідок чого виникла пожежа. Крім того, горіли складські приміщення, а також сталося загоряння в адміністративній будівлі.

У Святошинському районі уламки ворожого БпЛА впали на територію складських приміщень, що спричинило пожежу. Також уламки впали у двір 16-поверхового житлового будинку – загорілися автомобілі. У приватному секторі також виникла пожежа внаслідок падіння уламків.

У Дарницькому районі уламки впали в кількох місцях на відкритій території. Без детонації та пожежі.

У Шевченківському районі уламки пошкодили 8-поверховий житловий будинок (не заселений). Пожежа виникла на першому поверсі. Також сталося загоряння в приватному секторі.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено медичний заклад.

Оновлено о 04:52. За словами міського голови, кількість постраждалих зросла до 14.

"12 із них медики госпіталізували, двом надали допомогу на місці", – повідомив Кличко.

Оновлено о 06:42. "19 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. Пʼятеро людей отримують допомогу амбулаторно, 14 – госпіталізували", – повідомив Кличко.