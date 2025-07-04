Ворог масовано атакує Київщину дронами: пошкоджено житлові будинки – ОВА

У ніч на 4 липня російські війська масовано атакують Київську область ударними безпілотниками. Зафіксовані пошкодження житлових будинків у Бучанському та Фастівському районах.

Джерело: Київська ОВА

Дослівно: "Ворог масовано атакує Київщину ударними БпЛА. В області працюють сили ППО. Є збиті ворожі цілі".

Реклама:

Деталі: Унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено скління чотириповерхового багатоквартирного житлового будинку. Також пошкоджено приватний будинок.

Оновлено 02:20. За словами начальника Київської ОВА Миколи Калашника, наслідки російської атаки зафіксовано у п’яти районах області на 11 локаціях.

"Пошкоджено багатоповерхові будинки у Бучанському та Фастівському районах", – повідомив Калашник.

РЕКЛАМА:

Що передувало: