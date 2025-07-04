Ворог масовано атакує Київщину дронами: пошкоджено житлові будинки – ОВА
П'ятниця, 4 липня 2025, 02:20
У ніч на 4 липня російські війська масовано атакують Київську область ударними безпілотниками. Зафіксовані пошкодження житлових будинків у Бучанському та Фастівському районах.
Джерело: Київська ОВА
Дослівно: "Ворог масовано атакує Київщину ударними БпЛА. В області працюють сили ППО. Є збиті ворожі цілі".
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Деталі: Унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено скління чотириповерхового багатоквартирного житлового будинку. Також пошкоджено приватний будинок.
Оновлено 02:20. За словами начальника Київської ОВА Миколи Калашника, наслідки російської атаки зафіксовано у п’яти районах області на 11 локаціях.
"Пошкоджено багатоповерхові будинки у Бучанському та Фастівському районах", – повідомив Калашник.
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Що передувало:
- Увечері 3 липня російські війська масовано запустили на територію України ударні безпілотники.