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Ворог масовано атакує Київщину дронами: пошкоджено житлові будинки – ОВА

Тетяна Олійник, Іван Д'яконовП'ятниця, 4 липня 2025, 02:20
Ворог масовано атакує Київщину дронами: пошкоджено житлові будинки – ОВА
Фото - 22 омбр

У ніч на 4 липня російські війська масовано атакують Київську область ударними безпілотниками. Зафіксовані пошкодження житлових будинків у Бучанському та Фастівському районах.

Джерело: Київська ОВА

Дослівно: "Ворог масовано атакує Київщину ударними БпЛА. В області працюють сили ППО. Є збиті ворожі цілі".

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Деталі: Унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено скління чотириповерхового багатоквартирного житлового будинку. Також пошкоджено приватний будинок.

Оновлено 02:20. За словами начальника Київської ОВА Миколи Калашника, наслідки російської атаки зафіксовано у п’яти районах області на 11 локаціях.

"Пошкоджено багатоповерхові будинки у Бучанському та Фастівському районах", – повідомив Калашник. 

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Що передувало: 

  • Увечері 3 липня російські війська масовано запустили на територію України ударні безпілотники.

Київська областьШахед
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