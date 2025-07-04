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Ракетна загроза для всієї України через зліт МіГ-31K: в Києві пролунали вибухи

Іван Д'яконовП'ятниця, 4 липня 2025, 00:24
Ракетна загроза для всієї України через зліт МіГ-31K: в Києві пролунали вибухи
Фото: Getty Images

Влада України оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через зліт МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал". В Києві було чутно вибухи.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно ПС: "Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!"

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Деталі: Через кілька хвилин оголошення небезпеки військові повідомили про ракету в напрямку Києва, після чого в місті пролунала серія вибухів.

Оновлено. О 01:02 військові оголосили відбій загрози ракетного удару.

Передісторія:

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  • Увечері 3 липня російські війська масовано запустили на територію України ударні безпілотники.

ракетний ударповітряна тривога
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