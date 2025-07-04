Ракетна загроза для всієї України через зліт МіГ-31K: в Києві пролунали вибухи
П'ятниця, 4 липня 2025, 00:24
Влада України оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через зліт МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал". В Києві було чутно вибухи.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно ПС: "Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!"
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Деталі: Через кілька хвилин оголошення небезпеки військові повідомили про ракету в напрямку Києва, після чого в місті пролунала серія вибухів.
Оновлено. О 01:02 військові оголосили відбій загрози ракетного удару.
Передісторія:
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