Ракетна загроза для всієї України через зліт МіГ-31K: в Києві пролунали вибухи

Влада України оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через зліт МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал". В Києві було чутно вибухи.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно ПС: "Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!"

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Деталі: Через кілька хвилин оголошення небезпеки військові повідомили про ракету в напрямку Києва, після чого в місті пролунала серія вибухів.

Оновлено. О 01:02 військові оголосили відбій загрози ракетного удару.

Передісторія:

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