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Наслідки атаки на Київщині: вирували пожежі, пошкоджено будинки і авто

Ірина БалачукП'ятниця, 4 липня 2025, 09:53
Наслідки атаки на Київщині: вирували пожежі, пошкоджено будинки і авто
ФОТО З TELEGRAM МИКОЛИ КАЛАШНИКА  

У Київській області внаслідок російської масованої атаки вирували пожежі, пошкоджно навчальний заклад, кінологічний центр, житлові будинки та автомобілі.

Джерело: голова ОВА Микола Калашник у Facebook

Пряма мова очільника області: "У Бучанському районі пошкоджено багатоповерхівку, два приватні будинки та автомобілі.

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У Фастівському районі ліквідовані пожежі покрівлі багатоповерхового житлового будинку та гаражних приміщень. Пошкоджено будівлю кінологічного центру, три автомобілі та вибиті вікна у трьох квартирах багатоповерхових будинків.

У Броварському районі пошкоджено вікна закладу освіти".

 
фото з telegram Миколи Калашника  

Деталі: За словами Калашника, тривога в області тривала понад 15 годин, але минулося без постраждалих.

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фото з telegram Миколи Калашника  

"У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі... Сьогодні вночі у рамках експериментального проєкту було перехоплено близько 60 ворожих дронів. А всього за період його дії, декілька місяців, за допомогою дронів в небі над Київщиною вже вражено майже 550 ворожих БпЛА", – розповів очільник ОВА.

 
фото з telegram Миколи Калашника  

Передісторія:

Київська областьпожежабезпілотники
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