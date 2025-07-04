Наслідки атаки на Київщині: вирували пожежі, пошкоджено будинки і авто
У Київській області внаслідок російської масованої атаки вирували пожежі, пошкоджно навчальний заклад, кінологічний центр, житлові будинки та автомобілі.
Джерело: голова ОВА Микола Калашник у Facebook
Пряма мова очільника області: "У Бучанському районі пошкоджено багатоповерхівку, два приватні будинки та автомобілі.
У Фастівському районі ліквідовані пожежі покрівлі багатоповерхового житлового будинку та гаражних приміщень. Пошкоджено будівлю кінологічного центру, три автомобілі та вибиті вікна у трьох квартирах багатоповерхових будинків.
У Броварському районі пошкоджено вікна закладу освіти".
Деталі: За словами Калашника, тривога в області тривала понад 15 годин, але минулося без постраждалих.
"У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі... Сьогодні вночі у рамках експериментального проєкту було перехоплено близько 60 ворожих дронів. А всього за період його дії, декілька місяців, за допомогою дронів в небі над Київщиною вже вражено майже 550 ворожих БпЛА", – розповів очільник ОВА.
Передісторія:
- У ніч на 4 липня російські війська масовано атакували Київську область ударними безпілотниками. Спочатку повідомлялося, що зафіксовані пошкодження житлових будинків у Бучанському та Фастівському районах.