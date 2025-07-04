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Подвійний удар по Кривому Рогу: вирувала пожежа, 6 постраждалих

Ірина Балачук, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 4 липня 2025, 13:35
Подвійний удар по Кривому Рогу: вирувала пожежа, 6 постраждалих
Рятувальник. Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Шестеро людей, серед яких 2 рятувальників, дістали поранення внаслідок подвійного російського удару безпілотниками по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області, вранці 4 липня.

Джерело: голова Криворізької райдержадміністрації Євген Ситниченко, голова ОВА Сергій Лисак та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram, ДСНС

Пряма мова очільника РДА: "Ворог атакував БпЛА місто Кривий Ріг. За попередньою інформацією поранено 2-х чоловіків. На місці виникла пожежа".

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Деталі: Пізніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що росіяни влучили в об'єкт цивільної інфраструктури і що є троє поранених.

 

"На зараз троє поранених, не важкі. Влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Велика пожежа. Усі працюємо на місці", – повідомив Вілкул.

 

Він також додав, що швидкісний трамвай "декілька годин працювати не буде" – там тривають відновлювальні роботи.

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О 13:30 Лисак повідомив, що у Кривому Розі вже шестеро постраждалих чоловіків. П'ятеро з них перебувають у лікарні.

Оновлено. В ДСНС повідомили, що по прибуттю надзвичайників до місця обстрілу, ворог завдав повторного удару, через що двоє рятувальників отримали травми. Також було пошкоджено 4 пожежно-рятувальні автомобілі.

Кривий Рігбезпілотникипожежа
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