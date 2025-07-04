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Україна повернула ще одну групу захисників із полону РФ: військові й цивільні

Валентина РоманенкоП'ятниця, 4 липня 2025, 13:27
Україна повернула ще одну групу захисників із полону РФ: військові й цивільні
фото з Telegram президента

В рамках стамбульських домовленостей 4 липня Україна повернула з російської неволі ще одну групу захисників, які зазнали важких поранень та мають серйозні проблеми зі здоров’ям і бійців віком до 25 років.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Офіс омбудсмана

Пряма мова Зеленського: "Наші люди вдома. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року.

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Сьогодні повертаються наші захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні".

Деталі:  Коордштаб зазначає, що наймолодшому звільненому захиснику виповнилося лише 20 років. Найстаршому - 59 років.  Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити і офіцерів. 

 
фото коордштабу
 
фото коордштабу

Серед визволених сьогодні знову є оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року.

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Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад 3 роки.

 
фото держприкордонслужби

Додому повертаються українці, що захищали країну на Донецькому, Харківському, Луганському та Херсонському напрямках. 

З російської неволі нині вдалося звільнити незаконно засуджених оборонців та позбавлених особистої свободи цивільних українців.

Омбудсман Дмитро Лубінець уточнює, що особливістю цього обміну полягає в тому, що вдалося повернути захисників, яких Росія засудила на тривалі терміни ув’язнення. Додому повертаюся й військові, які вважалися зниклими безвісти.

Дослівно Коордштаб: "Обмінний процес відповідно до "Стамбульських домовленостей" триває. Точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення усіх етапів обміну".

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