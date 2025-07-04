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Конгресмен-республіканець – Трампу: Путін знущається з вас та Америки

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко П'ятниця, 4 липня 2025, 13:36
Конгресмен-республіканець – Трампу: Путін знущається з вас та Америки

Член Палати представників США, республіканець Дон Бейкон після масованої атаки РФ на Україну звернувся до президента Дональда Трампа із закликом змінити стратегію щодо Росії.

Джерело: конгресмен в X, "Європейська правда"

Деталі: Він вказав, що нинішня стратегія Трампа щодо РФ не працює, оскільки господар Кремля Владімір Путін і його окупаційна армія продовжують атакувати українські міста.

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"Пане президенте, ваша політика щодо Росії не працює. Поки ми ведемо переговори, Путін бомбить українські міста", – зазначив Бейкон.

До свого допису він додав фото наслідків російського удару по Києву і наголосив на необхідності міняти стратегію щодо РФ.

"Ми та наші союзники повинні озброїти Україну до зубів і запровадити найжорсткіші санкції. Путін знущається з вас та Америки", – резюмував конгресмен.

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Ще один конгресмен-республіканець Джо Вілсон, коментуючи масовану атаку РФ на Україну, закликав зупинити Путіна і забезпечити Україну необхідними засобами для оборони.

Протягом ночі російські окупанти атакували Україну 550 засобами повітряного нападу, 478 цілей вдалося знешкодити, однак є влучання у 8 локаціях та падіння уламків у 33 місцях.

Варто зазначити, що увечері 3 липня Трамп провів розмову з очільником Кремля

За її підсумками американський президент розповів, що не домігся прогресу щодо припинення вогню в Україні.

СШАракетний ударКиївобстріл
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