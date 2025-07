Конгресмен-республіканець – Трампу: Путін знущається з вас та Америки

Член Палати представників США, республіканець Дон Бейкон після масованої атаки РФ на Україну звернувся до президента Дональда Трампа із закликом змінити стратегію щодо Росії.

Джерело: конгресмен в X, "Європейська правда"

Деталі: Він вказав, що нинішня стратегія Трампа щодо РФ не працює, оскільки господар Кремля Владімір Путін і його окупаційна армія продовжують атакувати українські міста.

"Пане президенте, ваша політика щодо Росії не працює. Поки ми ведемо переговори, Путін бомбить українські міста", – зазначив Бейкон.

До свого допису він додав фото наслідків російського удару по Києву і наголосив на необхідності міняти стратегію щодо РФ.

"Ми та наші союзники повинні озброїти Україну до зубів і запровадити найжорсткіші санкції. Путін знущається з вас та Америки", – резюмував конгресмен.

Ще один конгресмен-республіканець Джо Вілсон, коментуючи масовану атаку РФ на Україну, закликав зупинити Путіна і забезпечити Україну необхідними засобами для оборони.

Mr President, your policy towards Russia is not working. While we negotiate, Putin bombs Ukrainian cities. Here is Kyiv today. It is time to change strategy. We and our allies must arm Ukraine to the teeth & we need the toughest sanctions. Putin is mocking you and America. pic.twitter.com/Jc7ShlrWIN