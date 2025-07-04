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Повітряні сили знешкодили 478 цілей з 550 дронів і ракет, якими атакувала Росія

Ірина БалачукП'ятниця, 4 липня 2025, 08:17
Повітряні сили знешкодили 478 цілей з 550 дронів і ракет, якими атакувала Росія
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Від 18:00 3 липня російські окупанти атакували Україну 550 засобами повітряного нападу, 478 цілей вдалося знешкодити, однак є влучання у 8 локаціях та падіння уламків у 33 місцях.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: Загарбники запустили по Україні 539 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів (з них понад 330 – "Шахеди"), 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал", 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 4 крилаті ракети Іскандер-К.

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Основним напрямком удару був Київ.

Дослівно ПС: "Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (9 ракет і 63 БпЛА), а також падіння збитих (уламки) у 33 локаціях".

Повітряним силам вдалося збити 2 крилаті ракети Іскандер-К та 268 дронів. Ще 208 безпілотників були локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

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"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", – йдеться в повідомленні.

Передісторія:

ракетний ударбезпілотникиПовітряні сили ЗСУ
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