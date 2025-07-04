Під час ліквідації наслідків масованого удару РФ у Києві знайшли загиблого

За оновленими даними військової адміністрації столиці, під час ліквідації масованої атаки РФ 4 липня у Києві виявили загиблу людину.

Джерело: очільник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram, ДСНС

Пряма мова: "Під час ліквідації наслідків атаки в Святошинському районі рятувальники виявили загиблого".

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Деталі: Рятувальники уточнюють, що на одній з локацій вони деблокували тіло людини з-під завалів зруйнованої будівлі внаслідок масованого російського удару.

Загалом, у столиці постраждали 26 осіб, серед них 1 дитина. Психологи ДСНС надали допомогу 39 людям.

Ліквідація наслідків атаки триває: проводиться гасіння пожежі та розбір завалів. Наразі вивезено понад 300 т уламків будівельних конструкцій.

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На місці працюють кінологи, 512 рятувальників, 135 одиниць техніки ДСНС, зокрема, пожежний робот, поліція, волонтери Українського Червоного Хреста та інші служби міста.