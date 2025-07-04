У Німеччині підтвердили перемовини з США про передачу Patriot Україні

Речник уряду ФРН Штефан Корнеліус підтвердив, що Німеччина веде "інтенсивні переговори" зі Сполученими Штатами щодо постачання Україні систем протиповітряної оборони Patriot – на тлі масованих російських атак і призупинення частини американських поставок для Сил оборони.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: На запитання, чи веде уряд канцлера Фрідріха Мерца переговори зі США про закупівлю систем Patriot для Києва, Корнеліус відповів, що існують "різні способи" задоволення потреб України в протиповітряній обороні.

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"Можу сказати, що з цього питання дійсно ведуться інтенсивні переговори", – сказав він.

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