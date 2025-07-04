У Німеччині підтвердили перемовини з США про передачу Patriot Україні
П'ятниця, 4 липня 2025, 15:12
Речник уряду ФРН Штефан Корнеліус підтвердив, що Німеччина веде "інтенсивні переговори" зі Сполученими Штатами щодо постачання Україні систем протиповітряної оборони Patriot – на тлі масованих російських атак і призупинення частини американських поставок для Сил оборони.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg
Деталі: На запитання, чи веде уряд канцлера Фрідріха Мерца переговори зі США про закупівлю систем Patriot для Києва, Корнеліус відповів, що існують "різні способи" задоволення потреб України в протиповітряній обороні.
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"Можу сказати, що з цього питання дійсно ведуться інтенсивні переговори", – сказав він.
Нагадаємо:
- Раніше таблоїд Bild повідомляв, що в уряді Німеччини зараз працюють над екстреним рішенням, щоб забезпечити Україну новими системами протиповітряної оборони та достатньою кількістю ракет-перехоплювачів.
- Крім того, Володимир Зеленський розраховує у розмові з президентом США Дональдом Трампом порушити питання продовження постачання Україні зброї і боєприпасів зі США, зокрема ракет PAC-3 для систем Patriot.
- Також президент заявляв, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.