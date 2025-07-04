Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Гегсет одноосібно зупинив постачання зброї Україні – ЗМІ

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 4 липня 2025, 15:24
Гегсет одноосібно зупинив постачання зброї Україні – ЗМІ
Піт Гегсет/instagram

Телеканал NBC News дізнався, що глава Пентагону Піт Гегсет одноосібно розпорядився зупинити передачу Україні деяких типів озброєння, аргументуючи це тим, що існують побоювання щодо нестачі деяких озброєнь на складах США.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NBC News

Деталі: Як розповіли телеканалу троє американських посадовців, однак аналіз, проведений високопоставленими військовими, показав, що пакет допомоги не загрожує запасам боєприпасів американських збройних сил.

Реклама:

За інформацією декількох джерел, рішення про зупинку поставки зброї стало несподіванкою для Державного департаменту, членів Конгресу, посадовців у Києві та європейських союзників.

Конгресмен-демократ Адам Сміт, який є членом комітету Палати представників з питань збройних сил, не погодився з тим, що постачання Україні поставлять під загрозу запаси США.

"З точки зору запасів, ми не перебуваємо в гіршому становищі, ніж за три з половиною роки конфлікту в Україні", – заявив Сміт у коментарі телеканалу.

РЕКЛАМА:

Сміт сказав, що його співробітники "бачили цифри" і, не вдаючись у подробиці, зазначив, що немає жодних ознак нестачі, яка виправдовувала б припинення допомоги Україні.

Джерела телеканалу також розповідають, що призупинення поставок військової допомоги Україні було одностороннім кроком міністра оборони Піта Гегсета.

 За словами співрозмовників, Гегсет вже втретє самостійно призупиняє поставки допомоги Україні. У двох попередніх випадках, в лютому і травні, його рішення були скасовані через кілька днів.

Заступник Гегсета з політичних питань Елбрідж Колбі підтримав ці кроки.

Як зазначено, законодавці з обох партій були розчаровані тим, що їх не поінформували заздалегідь, і перевіряли, чи не порушує затримка поставки законодавство, яке вимагає надання Україні допомоги в галузі безпеки.

 Ці законодавці та деякі європейські союзники намагалися з'ясувати, чому саме Пентагон наказав призупинити поставки, і докладали всіх зусиль, щоб це рішення було скасовано.

Білий дім захистив це рішення, заявивши, що його ухвалили за результатами поточного перегляду Міністерством оборони США допомоги, що надається союзникам і партнерам за кордоном, який розпочався минулого місяця.

Перегляд розпочався після того, як Гегсет видав меморандум, в якому наказав Об’єднаному штабу перевірити запаси всіх боєприпасів.

За словами трьох посадовців, оцінка показала, що деякі запаси високоточних боєприпасів були на нижчому рівні, але ще не опустилися нижче критичного мінімуму.

Об'єднаний штаб дійшов висновку, що надання подальшої допомоги Україні не призведе до вичерпання запасів США нижче необхідного рівня, необхідного для забезпечення військової готовності, додали джерела.

Передісторія:

СШАдопомога Українізброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоВорожі БпЛА знову атакували Харків: виникли пожежі, двоє постраждалих
Зеленський назвав розмову з Трампом найпродуктивнішою та анонсував домовленості щодо ППО
ФотоВ Одесі підірвали авто працівника оборонного підприємства: підозрюваного затримали
Генсек ООН засудив російські удари по Україні та заявив про ризик ядерної безпеки
Улюблена газета Трампа закликала озброїти Київ
Україна вдарила по заводу в Чувашії, що виробляє компоненти для російської зброї
Усі новини...
США
У Німеччині підтвердили перемовини з США про передачу Patriot Україні
Конгресмен-республіканець – Трампу: Путін знущається з вас та Америки
Глава МЗС про рекордну атаку РФ на Україну: Путін демонструє Трампу свою зневагу
Останні новини
04:40
фотоОкупанти вдарили дронами по Київщині: троє постраждалих, багато пошкоджень
03:58
Росіяни атакували Харків "Геранями" – прокуратура
03:28
Кількість загиблих внаслідок повені в Техасі перевищила 40 осіб
02:40
Внаслідок атаки російських дронів у Запоріжжі виникли пожежі
01:44
оновленоУ Миколаєві та Запорізькій області пролунали вибухи
01:36
На Київщині працювала ППО по ворожих дронах
01:12
оновленоВорожі БпЛА знову атакували Харків: виникли пожежі, двоє постраждалих
00:48
Рютте: Китай може нацькувати Росію напасти на НАТО
23:54
футболЛунін залишається, Трент уже грає: як трансформується мадридський "Реал" під керівництвом Алонсо
23:26
Ілон Маск оголосив про створення нової політичної партії в США
Усі новини...
Реклама:
Реклама: