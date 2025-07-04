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У НАТО офіційно відбулась зміна командувача Об’єднаних сил у Європі

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 4 липня 2025, 17:18
У НАТО офіційно відбулась зміна командувача Об’єднаних сил у Європі
фото: пресслужба НАТО

Командування Об’єднаними силами НАТО у Європі очолив американський генерал Алексус Гринкевич, офіційна церемонія передачі командування відбулася у головній штаб-квартирі Об’єднаних сил НАТО у Європі в Монсі (Бельгія) 4 липня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Північноатлантичного альянсу

Деталі: Попередником Гринкевича на цій посаді з 2022 року був американський генерал Крістофер Каволі. 

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Генсек НАТО Марк Рютте подякував Каволі за його внесок у модернізацію колективної оборони і роботу, пов’язану з реакцією на повномасштабний напад Росії на Україну. 

Зокрема, Рютте подякував Каволі за посилення присутності НАТО у Балтійському морі задля захисту критичної інфраструктури і створення нового командування у Німеччині, що у тому числі посилює підтримку України. 

Щодо Гринкевича він зазначив, що той, як колишній пілот винищувача, має "глибоке розуміння загроз для нас із повітря та в інших сферах". Останній рік перед цим призначенням Гринкевич обіймав у США посаду директора з операцій Об'єднаного штабу.

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Що було раніше:

  • Призначення генерала Гринкевича на посаду погодили у червні 2025 року. Паралельно з посадою верховного головнокомандувача Обʼєднаних Збройних сил НАТО у Європі Гринкевич буде командувачем Європейського командування Збройних сил США.
  • Командування Об’єдананих сил НАТО у Європі займається плануванням і виконанням усіх операцій Альясу на континенті. 
  • Рішення про призначення Гринкевича називали у ЗМІ "тимчасовим полегшенням" для європейських союзників по НАТО на тлі побоювань про швидкий відхід США від безпекових питань у Європі.

НАТОЄвропа
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