У НАТО офіційно відбулась зміна командувача Об’єднаних сил у Європі
Командування Об’єднаними силами НАТО у Європі очолив американський генерал Алексус Гринкевич, офіційна церемонія передачі командування відбулася у головній штаб-квартирі Об’єднаних сил НАТО у Європі в Монсі (Бельгія) 4 липня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Північноатлантичного альянсу
Деталі: Попередником Гринкевича на цій посаді з 2022 року був американський генерал Крістофер Каволі.
Генсек НАТО Марк Рютте подякував Каволі за його внесок у модернізацію колективної оборони і роботу, пов’язану з реакцією на повномасштабний напад Росії на Україну.
Зокрема, Рютте подякував Каволі за посилення присутності НАТО у Балтійському морі задля захисту критичної інфраструктури і створення нового командування у Німеччині, що у тому числі посилює підтримку України.
Щодо Гринкевича він зазначив, що той, як колишній пілот винищувача, має "глибоке розуміння загроз для нас із повітря та в інших сферах". Останній рік перед цим призначенням Гринкевич обіймав у США посаду директора з операцій Об'єднаного штабу.
Що було раніше:
- Призначення генерала Гринкевича на посаду погодили у червні 2025 року. Паралельно з посадою верховного головнокомандувача Обʼєднаних Збройних сил НАТО у Європі Гринкевич буде командувачем Європейського командування Збройних сил США.
- Командування Об’єдананих сил НАТО у Європі займається плануванням і виконанням усіх операцій Альясу на континенті.
- Рішення про призначення Гринкевича називали у ЗМІ "тимчасовим полегшенням" для європейських союзників по НАТО на тлі побоювань про швидкий відхід США від безпекових питань у Європі.