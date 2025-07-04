В ЄС не змогли у п’ятницю прийняти 18-пакет санкцій проти РФ через Словаччину – джерело

"Європейська правда" з посиланням на двох дипломатів впливових держав ЄС повідомила, що 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії був знову поставлений на розгляд під час засідання послів Європейського Союзу (Coreper) у Брюсселі 4 липня, але не був прийнятий через позицію Словаччини.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Повідомляється, що 4 липня Словаччина де-факто знову заблокувала прийняття 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

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"Представник Словаччини під час обговорення 18-го пакета санкцій заявив, що їм треба більше часу для прийняття рішення. Тому сьогодні пакет не було затверджено", – повідомив один зі співрозмовників "Європейської правди".

Інший додав, що Словаччина мала позитивні перемовини з Європейською комісією щодо своїх застережень щодо втрат від майбутнього припинення постачання російського газу в ЄС (з 1 січня 2028 року), і він прогнозує швидке затвердження 18-го пакета санкцій проти РФ.

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