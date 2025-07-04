Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Axios: Трамп заявив Зеленському, що хоче допомогти Україні з ППО

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 4 липня 2025, 18:46
Axios: Трамп заявив Зеленському, що хоче допомогти Україні з ППО
Трамп. Фото - getty images

Під час телефонної розмови з українським візаві Володимиром Зеленським у п'ятницю Дональд Трамп повідомив, що США хочуть допомогти Україні з протиповітряною обороною через ескалацію російських атак.

Джерело: Axios дізнався від двох проінформованих джерел, пише "Європейська правда"

Деталі: Джерела Axios повідомили, що телефонна розмова між Трампом і Зеленським тривала близько 40 хвилин і була присвячена переважно потребам України в протиповітряній обороні.

Реклама:

Одне джерело повідомило, що президент США був обізнаний про нещодавню ескалацію з боку Росії, зокрема повітряні удари по українських містах і на лінії фронту.

"Трамп сказав, що хоче допомогти з протиповітряною обороною і що він перевірить, що саме було призупинено, якщо таке було", – повідомив співрозмовник Axios.

За словами українського джерела, Трамп і Зеленський домовилися про те, що представники США і України незабаром зустрінуться для обговорення питань постачання засобів ППО та іншої зброї.

РЕКЛАМА:

Зеленський раніше повідомив, що з американським президентом обговорив ситуацію на фронті, постачання засобів протиповітряної оборони, а також спільне оборонне виробництво.

Нагадаємо, 3 липня Трамп поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним. Трамп після розмови визнав, що не досяг прогресу щодо війни в Україні, та сказав про своє розчарування.

ТрампЗеленськийППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоНа Дніпропетрвщині перекинувся пасажирський автобус: один загиблий, 17 постраждалих
оновлено, фото, відео У Харкові ворожі БпЛА влучили в багатоповерхівки: 27 постраждалих, серед них діти
Трамп про ідею Маска створити третю партію в США: Повністю "злетів з котушок"
Трамп заявив, що "багато допомагає" Україні
оновленоУ Росії другий день поспіль скасовують сотні авіарейсів через "безпеку" польотів
Зеленський анонсував домовленості з партнерами в обороні і відновленні
Усі новини...
Трамп
Зеленський обговорив з Трампом посилення ППО, спільне виробництво зброї та мирну угоду
Зеленський провів розмову з Трампом
У Кремлі відреагували на слова Трампа про розчарування від розмови з Путіним
Останні новини
11:08
доповненоУ Харкові знову 6 прильотів у житлових масивах, 11 поранених
10:57
В Україні запрацював маркетплейс зброї для Сил оборони DOT-Chain Defence
10:55
Піастрі перехитрив самого себе, щасливий Халк, сумний Леклер: підсумки етапу Формули-1 у Великій Британії
10:48
відеоБпЛА атакували Запоріжжя: постраждала будівля університету, житлові будинки 10 поранених
10:46
У Києві після російської атаки без водопостачання залишились близько 500 будівель
10:31
Як народжуються зорі: унікальне зображення Молекулярної хмари Тельця
10:30
"Укрнафту" захищатимуть німецькі юристи від позову фірми китайського мільярдера
10:29
відеоБезпілотники атакували хімзавод у Підмосков’ї та НПЗ у Краснодарському краї
10:25
США каратимуть симпатиків BRICS новими митами через "антиамериканську політику"
10:18
фото Руйнування і пошкоджені авто – ДСНС показала наслідки російської атаки у Києві
Усі новини...
Реклама:
Реклама: