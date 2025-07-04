Росіяни з БпЛА скинули вибухівку на вулицю Херсона: постраждала жінка та двоє дітей

У п’ятницю ввечері російські загарбники скинули вибухівку на одну з вулиць Херсона, постраждала 84-річна жінка та двоє дітей.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура у Telegram

Дослівно: "За даними слідства, 4 липня 2025 року близько 17.00 військові армії РФ скинули вибухівку з БпЛА на одну з вулиць Херсона".

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Деталі: Повідомляється, що внаслідок вибуху постраждали 84-річна жінка, 17-ти річний хлопець та 9-річна дівчинка.