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Росіяни з БпЛА скинули вибухівку на вулицю Херсона: постраждала жінка та двоє дітей

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 4 липня 2025, 19:17
Росіяни з БпЛА скинули вибухівку на вулицю Херсона: постраждала жінка та двоє дітей
фото: Getty Images

У п’ятницю ввечері російські загарбники скинули вибухівку на одну з вулиць Херсона, постраждала 84-річна жінка та двоє дітей.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура у Telegram

Дослівно: "За даними слідства, 4 липня 2025 року близько 17.00 військові армії РФ скинули вибухівку з БпЛА на одну з вулиць Херсона".

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Деталі: Повідомляється, що внаслідок вибуху постраждали 84-річна жінка, 17-ти річний хлопець та 9-річна дівчинка.

Херсонбезпілотникиросійсько-українська війна
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