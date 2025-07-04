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Росіяни скинули КАБ на Приморське, один загиблий – Запорізька ОВА

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 4 липня 2025, 20:04
Росіяни скинули КАБ на Приморське, один загиблий – Запорізька ОВА
фото: getty images

Одна людина загинула внаслідок удару керованою авіабомбою по населеному пункту Приморське Василівського району Запорізької області.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Росіяни скинули керовану авіабомбу на Приморське. Зруйнований приватний будинок, виникла пожежа".

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Деталі: За його словами, внаслідок удару на місці загинув 84-річний чоловік.

Що було раніше: Впродовж минулої доби окупанти завдали 377 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 4 авіаційних обстріли Гуляйполя та Малих Щербаків. 245 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Канівське, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне. 8 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки та Малі Щербаки.120 артилерійських ударів завдано по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

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Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків, квартир та автівок.

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