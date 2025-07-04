Росіяни скинули КАБ на Приморське, один загиблий – Запорізька ОВА
Одна людина загинула внаслідок удару керованою авіабомбою по населеному пункту Приморське Василівського району Запорізької області.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram
Пряма мова: "Росіяни скинули керовану авіабомбу на Приморське. Зруйнований приватний будинок, виникла пожежа".
Деталі: За його словами, внаслідок удару на місці загинув 84-річний чоловік.
Що було раніше: Впродовж минулої доби окупанти завдали 377 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.
Війська РФ здійснили 4 авіаційних обстріли Гуляйполя та Малих Щербаків. 245 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Канівське, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне. 8 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки та Малі Щербаки.120 артилерійських ударів завдано по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків, квартир та автівок.