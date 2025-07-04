У Палаті представників закликали адміністрацію Трампа відновити постачання зброї Україні

Очільник Комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол закликав американську адміністрацію швидко відновити постачання зброї Україні та дорікнув посадовцям Пентагону.

Джерело: Маккол у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Маккол опублікував посилання на матеріал NBC News, що у Пентагоні дійшли висновку про те, що продовження постачань Україні не поставить під загрозу боєготовність збройних сил США.

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Пряма мова: "Тож я закликаю адміністрацію швидко відновити процес постачання. Посадовці Пентагону, які зупиняють постачання, лише послаблюють благородні спроби президента Трампа наближати мир".

Що було раніше:

Вдень 4 липня відбулась телефонна розмова президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського.

Джерела Axios повідомили, що розмова між Трампом і Зеленським тривала близько 40 хвилин і була присвячена переважно потребам України в протиповітряній обороні.

Трамп нібито сказав, що хоче допомогти Україні з протиповітряною обороною і перевірить, яку допомогу призупиняли.

Зеленський публічно повідомив, що з американським президентом обговорив ситуацію на фронті, постачання засобів протиповітряної оборони, а також спільне оборонне виробництво.

Напередодні президент США вчергове говорив з правителем РФ Владіміром Путіним. Трамп після розмови визнав, що не досяг прогресу щодо війни в Україні, та сказав про своє розчарування.

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