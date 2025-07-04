Від початку доби на фронті відбулось 136 боїв – Генштаб

Від початку доби 4 липня на фронті відбулося 136 бойових зіткнень, з них 42 – на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Сьогодні російські війська завдали чотирьох ракетних та 55 авіаційних ударів, застосувавши 15 ракет та скинувши 74 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1436 дронів-камікадзе та здійснили 4496 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

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Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 12 штурмових дій окупантів, ще одне боєзіткнення триває.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Глибокого, Зеленого, Кам’янки та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Зелений Гай. Українські захисники зупинили шість ворожих атак.

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На Лиманському напрямку російські загарбники 21 раз атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Надія, Греківка, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське, Діброва та у бік Григорівки.

Чотири ворожих штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районах Верхньокам’янського і Виїмки.

На Торецькому напрямку росіяни шість разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районі Диліївки та у бік населених пунктів Романівка, Русин Яр і Яблунівка. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 42 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Разіне, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Ялта, Зірка, Запоріжжя, Комар, Воскресенка та Шевченко.

На Оріхівському напрямку агресор двічі атакував позиції наших захисників у районі Кам’янського та у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили три атаки окупантів в районі Антонівського моста.