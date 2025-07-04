Від початку доби на фронті відбулось 136 боїв – Генштаб
Від початку доби 4 липня на фронті відбулося 136 бойових зіткнень, з них 42 – на Покровському напрямку.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Сьогодні російські війська завдали чотирьох ракетних та 55 авіаційних ударів, застосувавши 15 ракет та скинувши 74 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1436 дронів-камікадзе та здійснили 4496 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".
Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 12 штурмових дій окупантів, ще одне боєзіткнення триває.
На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Глибокого, Зеленого, Кам’янки та у бік Кутьківки.
На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Зелений Гай. Українські захисники зупинили шість ворожих атак.
На Лиманському напрямку російські загарбники 21 раз атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Надія, Греківка, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське, Діброва та у бік Григорівки.
Чотири ворожих штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районах Верхньокам’янського і Виїмки.
На Торецькому напрямку росіяни шість разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районі Диліївки та у бік населених пунктів Романівка, Русин Яр і Яблунівка. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки.
На Покровському напрямку від початку доби окупанти 42 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Разіне, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Олексіївка.
На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Ялта, Зірка, Запоріжжя, Комар, Воскресенка та Шевченко.
На Оріхівському напрямку агресор двічі атакував позиції наших захисників у районі Кам’янського та у бік Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку українські воїни відбили три атаки окупантів в районі Антонівського моста.