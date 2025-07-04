У Києві та низці областей лунала повітряна тривога: ППО працювала по ударних БпЛА
П'ятниця, 4 липня 2025, 22:52
Увечері 4 липня у Києві та ще низці областей було оголошено повітряну тривогу. У столиці тривога через загрозу ударних безпілотників, працює ППО.
Джерело: КМВА, мапа тривог, Повітряні сили
Деталі: Повітряні сили повідомили про рух ударних дронів на Київ і Чернігів.
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В КМВА закликали мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.
Згодом у КМВА повідомили, що працює ППО. Мер міста Віталій Кличко зазначив, що БпЛА заходять на місто з різних напрямків.
О 23:10 Повітряні сили повідомили, що, попередньо, основний вектор руху ворожих ударних БпЛА знов на Київщину та столицю.