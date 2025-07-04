Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Робота високовольтної лінії, що живить ЗАЕС, відновлена – Укренерго

Тетяна ОлійникП'ятниця, 4 липня 2025, 22:20
Робота високовольтної лінії, що живить ЗАЕС, відновлена – Укренерго
Фото - getty images

Фахівці "Укренерго" відновили роботу високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

Джерело: "Укренерго"

Дослівно: "Після кількох годин вимушеного живлення від дизель-генераторів – зараз ЗАЕС знову отримує струм з підконтрольної уряду території України".

Реклама:

Деталі: Енергетики додали, що через загрозу не могли оперативно розпочати аварійно-відновлювальні роботи.

Тимчасово окупована станція перейшла на живлення від дизель-генераторів, які є останньою можливістю забезпечити роботу критично важливих систем забезпечення життєдіяльності АЕС.

Що передувало:

РЕКЛАМА:

4 липня під час російського обстрілу, лінія, що живить Запорізьку АЕС аварійно вимкнулась.

ЗАЕСобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоУ Харкові ворожі БпЛА влучили в багатоповерхівки: 14 постраждалих, серед них діти
Трамп заявив, що "багато допомагає" Україні
оновленоУ Росії другий день поспіль скасовують сотні авіарейсів через "безпеку" польотів
Зеленський анонсував домовленості з партнерами в обороні і відновленні
The Economist: "тіньова рука" Єрмака стоїть за можливими кадровими змінами в уряді
Відео, фотоУ Києві прогримів вибух в районі ТЕЦ-6, на лівому березі частково зникало світло
Усі новини...
ЗАЕС
На ЗАЕС стався блекаут через удар РФ
Зупинити перезапуск ядерних реакторів на Запорізькій АЕС можливо – але це має стати глобальним пріоритетом
Росіяни почали будувати насосну станцію для перезапуску ЗАЕС
Останні новини
06:54
Сили оборони відмінусували ще 1100 окупантів
06:30
Військові моряки знищили вночі 15 ворожих "Шахедів"
05:34
оновленоУ Харкові ворожі БпЛА влучили в багатоповерхівки: 14 постраждалих, серед них діти
05:20
Трамп про ідею Маска створити третю партію в США: Повністю "злетів з котушок"
04:50
Ізраїль атакував низку об’єктів єменських хуситів – ЦАХАЛ
03:58
Кількість загиблих у Техасі внаслідок повені сягнула 80 осіб
03:20
Трамп заявив, що "багато допомагає" Україні
02:30
АР оприлюднило нові подробиці пропозиції про перемир'я в Газі
01:56
Прокляття розбите: ветеран Формули-1 вперше у кар'єрі фінішував на подіумі
01:50
оновленоУ Києві працювала ППО, зафіксовані падіння уламків БпЛА і пошкодження – КМВА
Усі новини...
Реклама:
Реклама: