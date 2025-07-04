Робота високовольтної лінії, що живить ЗАЕС, відновлена – Укренерго

Фахівці "Укренерго" відновили роботу високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

Джерело: "Укренерго"

Дослівно: "Після кількох годин вимушеного живлення від дизель-генераторів – зараз ЗАЕС знову отримує струм з підконтрольної уряду території України".

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Деталі: Енергетики додали, що через загрозу не могли оперативно розпочати аварійно-відновлювальні роботи.

Тимчасово окупована станція перейшла на живлення від дизель-генераторів, які є останньою можливістю забезпечити роботу критично важливих систем забезпечення життєдіяльності АЕС.

Що передувало:

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4 липня під час російського обстрілу, лінія, що живить Запорізьку АЕС аварійно вимкнулась.