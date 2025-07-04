Робота високовольтної лінії, що живить ЗАЕС, відновлена – Укренерго
П'ятниця, 4 липня 2025, 22:20
Фахівці "Укренерго" відновили роботу високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.
Джерело: "Укренерго"
Дослівно: "Після кількох годин вимушеного живлення від дизель-генераторів – зараз ЗАЕС знову отримує струм з підконтрольної уряду території України".
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Деталі: Енергетики додали, що через загрозу не могли оперативно розпочати аварійно-відновлювальні роботи.
Тимчасово окупована станція перейшла на живлення від дизель-генераторів, які є останньою можливістю забезпечити роботу критично важливих систем забезпечення життєдіяльності АЕС.
Що передувало:
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4 липня під час російського обстрілу, лінія, що живить Запорізьку АЕС аварійно вимкнулась.