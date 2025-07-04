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Четверо українців постраждали у Німеччині внаслідок аварії автобуса

Сергій Сидоренко, Уляна КричковськаП'ятниця, 4 липня 2025, 22:38
Четверо українців постраждали у Німеччині внаслідок аварії автобуса
Фото - NDR

Унаслідок аварії автобуса у німецькій землі Мекленбург-Передня Померанія в ніч проти пʼятниці поранені четверо громадян України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство закордонних справ

Деталі: Автобус із 54 пасажирами, зокрема й українцями, потрапив у ДТП неподалік міста Ребель.

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У результаті отримали поранення 23 людини, з них четверо – громадяни України: 2004, 2006 і двоє – 2007 року народження.

Одну з постраждалих українок "з кількома забоями та гематомами" госпіталізували до місцевої клініки, зазначили в МЗС. Вона планує виписатись з лікарні вже в суботу.

"Інших трьох постраждалих громадян України після огляду та надання необхідної медичної допомоги забезпечено безкоштовними квитками для продовження подорожі", – ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 30 червня потрапив у ДТП український автобус в Румунії, постраждала одна українка та пасажири румунського мікроавтобуса, де одна людина загинула. 

Раніше у червні біля румунського міста Констанца перекинувся автобус, що виконував рейс з Одеси, постраждали четверо людей. 

ДТПНімеччина
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