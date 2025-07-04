Росія завдала удару по Чугуєву на Харківщині: троє постраждалих, зокрема, дитина
П'ятниця, 4 липня 2025, 23:54
Російські війська завдали удару ударним безпілотником по місту Чугуїв на Харківщині, троє людей постраждали.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова: "Влучання ворожого дрона-камікадзе типу "Шахед" зафіксовано в місті Чугуїв.
Реклама:
Станом на зараз маємо попередню інформацію про двох постраждалих, серед яких 12-річний хлопчик".
Деталі: Синєгубов додав, що над Харківщиною продовжують фіксувати російські дрони.
Оновлено о 00:05. Очільник ХОВА повідомив про збільшення кількості постраждалих до трьох осіб.