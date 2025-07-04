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Росія завдала удару по Чугуєву на Харківщині: троє постраждалих, зокрема, дитина

Тетяна ОлійникП'ятниця, 4 липня 2025, 23:54
Росія завдала удару по Чугуєву на Харківщині: троє постраждалих, зокрема, дитина
Фото - getty images

Російські війська завдали удару ударним безпілотником по місту Чугуїв на Харківщині, троє людей постраждали.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Влучання ворожого дрона-камікадзе типу "Шахед" зафіксовано в місті Чугуїв.

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Станом на зараз маємо попередню інформацію про двох постраждалих, серед яких 12-річний хлопчик".

Деталі: Синєгубов додав, що над Харківщиною продовжують фіксувати російські дрони. 

Оновлено о 00:05. Очільник ХОВА повідомив про збільшення кількості постраждалих до трьох осіб. 

Харківська областьросійсько-українська війна
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