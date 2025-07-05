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У Словенії проведуть референдум щодо збільшення витрат на оборону

Олег Павлюк, Іван Д'яконовСубота, 5 липня 2025, 03:39
У Словенії проведуть референдум щодо збільшення витрат на оборону
Ілюстративне фото: Getty Images

Парламент Словенії підтримав ініціативу Лівої партії про проведення консультативного референдуму щодо збільшення витрат на оборону.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delo.si

Деталі: Пропозицію щодо референдуму підтримали дві з трьох партій словенської коаліції – Ліві та соціал-демократи, а також дві менші опозиційні партії.

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На референдум планується винести таке формулювання: "Чи підтримуєте ви збільшення витрат Словенії на оборону до 3% ВВП на рік, що становить приблизно 2,1 млрд євро, до 2030 року?"

Коли саме відбудеться голосування, ще невідомо: парламент Словенії має ухвалити окрему постанову про його проведення. До того ж, результати консультативного референдуму не мають обовʼязкової сили.

Премʼєр-міністр Словенії Роберт Голоб, чий Рух "Свобода" проголосував проти пропозиції колег по коаліції, після цього анонсував ініціювання референдуму "щодо членства Словенії в НАТО".

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"Є тільки два шляхи: або ми залишаємося в Альянсі і платимо членські внески, або виходимо з Альянсу. Все інше – це популістське введення громадян в оману", – сказав Голоб.

Передісторія:

  • У травні словенський уряд схвалив збільшення оборонних витрат до 3% ВВП до 2030 року.
  • Рішення саміту НАТО, де був встановлений цільовий показник у 5% ВВП, викликав тертя між членами словенської коаліції.

СловеніяреферендумНАТО
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