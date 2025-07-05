Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українські дрони атакували кілька регіонів Росії

Іван Д'яконовСубота, 5 липня 2025, 06:47
Українські дрони атакували кілька регіонів Росії
ілюстративне фото з соцмереж

У кількох російських регіонах зафіксовано вибухи, пожежі та перебої з мобільним інтернетом після нічної атаки БпЛА.

Джерело: губернатор Саратовської області Роман Бусаргін, російські Telegram-канали

Деталі: У ніч на суботу, 5 липня, за повідомленнями російської влади та очевидців, безпілотники атакували низку об’єктів у російських містах Чебоксари, Енгельс і Саратов.

Реклама:

За словами губернатора Саратовської області, в Енгельсі та Саратові уламки дронів пошкодили житлові будинки. 

Місцеві жителі Енгельса в соцмережах повідомляли про серію вибухів у районі військового аеродрому.

РЕКЛАМА:

У Чебоксарах дрони атакували одне з виробничих підприємств. На поширених в соцмережах відео зафіксовано масштабну пожежу. Після атаки в місті спостерігаються перебої з мобільним інтернетом.

За даними Telegram-каналу Astra, поліцейські перекрили в’їзд на територію АТ "ВНИИР-Прогресс", яке виробляє для російської армії антени "Комета", які захищають дрони від українських засобів РЕБ.

Крім того, система моніторингу пожеж NASA зафіксувала займання на території військового аеродрому "Борисоглібськ" у Воронезькій області.

Українське військове командування ситуацію на момент публікації новини не коментувало. Редакція наразі не може незалежно перевірити цю інформацію.

Доповнено: Пізніше зранку губернатор Воронезькій області Олександр Гусєв заявив, що "протягом ночі на території чотирьох муніципалітетів області було знищено понад 25 безпілотників".

Росіяросійсько-українська війнабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоУ Харкові ворожі БпЛА влучили в багатоповерхівки: 23 постраждалих, серед них діти
Трамп заявив, що "багато допомагає" Україні
оновленоУ Росії другий день поспіль скасовують сотні авіарейсів через "безпеку" польотів
Зеленський анонсував домовленості з партнерами в обороні і відновленні
The Economist: "тіньова рука" Єрмака стоїть за можливими кадровими змінами в уряді
Відео, фотоУ Києві прогримів вибух в районі ТЕЦ-6, на лівому березі частково зникало світло
Усі новини...
Росія
Глава МЗС Австрії про нічну атаку на Україну: Необхідно посилити тиск на РФ
На ЗАЕС стався блекаут через удар РФ
В ЄС не змогли у п’ятницю прийняти 18-пакет санкцій проти РФ через Словаччину – джерело
Останні новини
07:54
ЗМІ: Трамп відправляє Келлога у Рим на конференцію з відновлення України
07:50
Укрзалізниця повідомила про затримання 12 потягів: обірвалась контактна мережа
07:32
оновленоУ Харкові ворожі БпЛА влучили в багатоповерхівки: 23 постраждалих, серед них діти
07:30
Bild публікує "таємний список" зброї, яку Україна просить у Німеччини
07:24
Окупанти атакували з дрона трактор у Бериславі – убили чоловіка
06:54
Сили оборони відмінусували ще 1100 окупантів
06:30
Військові моряки знищили вночі 15 ворожих "Шахедів"
05:20
Трамп про ідею Маска створити третю партію в США: Повністю "злетів з котушок"
04:50
Ізраїль атакував низку об’єктів єменських хуситів – ЦАХАЛ
03:58
Кількість загиблих у Техасі внаслідок повені сягнула 80 осіб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: