Українські дрони атакували кілька регіонів Росії

У кількох російських регіонах зафіксовано вибухи, пожежі та перебої з мобільним інтернетом після нічної атаки БпЛА.

Джерело: губернатор Саратовської області Роман Бусаргін, російські Telegram-канали

Деталі: У ніч на суботу, 5 липня, за повідомленнями російської влади та очевидців, безпілотники атакували низку об’єктів у російських містах Чебоксари, Енгельс і Саратов.

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За словами губернатора Саратовської області, в Енгельсі та Саратові уламки дронів пошкодили житлові будинки.

Місцеві жителі Енгельса в соцмережах повідомляли про серію вибухів у районі військового аеродрому.

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У Чебоксарах дрони атакували одне з виробничих підприємств. На поширених в соцмережах відео зафіксовано масштабну пожежу. Після атаки в місті спостерігаються перебої з мобільним інтернетом.

За даними Telegram-каналу Astra, поліцейські перекрили в’їзд на територію АТ "ВНИИР-Прогресс", яке виробляє для російської армії антени "Комета", які захищають дрони від українських засобів РЕБ.

Крім того, система моніторингу пожеж NASA зафіксувала займання на території військового аеродрому "Борисоглібськ" у Воронезькій області.

Українське військове командування ситуацію на момент публікації новини не коментувало. Редакція наразі не може незалежно перевірити цю інформацію.

Доповнено: Пізніше зранку губернатор Воронезькій області Олександр Гусєв заявив, що "протягом ночі на території чотирьох муніципалітетів області було знищено понад 25 безпілотників".