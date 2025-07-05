Росіяни зранку атакувала Херсон: поранено 24-річну жінку
Субота, 5 липня 2025, 07:25
У Дніпровському районі Херсона російський безпілотник скинув боєприпас на місцеву мешканку. Жінку з вибуховою травмою та уламковими пораненнями госпіталізували.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Згідно з повідомленням, інцидент стався вранці у Дніпровському районі.
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Дослівно: "Внаслідок скидання боєприпасу 24-річна жінка дістала вибухову травму та уламкові поранення ніг. Потерпілу шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги".
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