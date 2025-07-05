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Росія атакувала Дніпропетровщину дронами та артилерією: є постраждалі та руйнування

Іван Д'яконовСубота, 5 липня 2025, 07:39
Росія атакувала Дніпропетровщину дронами та артилерією: є постраждалі та руйнування
Ілюстративне фото: Getty Images

У ніч на суботу, 5 липня, російські війська завдали серії ударів по Дніпропетровській області, застосувавши дрони-камікадзе та артилерію. Внаслідок атак постраждали четверо людей, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Джерело: начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: За словами Лисака, сили протиповітряної оборони збили над областю п’ять ворожих безпілотників. 

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Попри це у Дніпровському районі внаслідок падіння уламків постраждали троє людей – дві жінки та чоловік. Крім того, зруйновано п’ять дачних будинків.

Пряма мова: "Нікопольщина потерпала від атак БпЛА та артилерії. Агресор поцілив по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Покровській громадах. 

Постраждав чоловік 43 років. Він на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені інфраструктура, сільськогосподарське підприємство, приватний будинок, господарська споруда, перукарня, авто".

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Деталі: Російські війська також атакували Синельниківський район, зокрема Межівську та Слов’янську громади. Тут ворог застосував безпілотники. Внаслідок атаки загорілася пшениця та було понівечене авто.

Дніпропетровська областьжертвибезпілотники
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