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Сили оборони України відмінусували ще 1050 російських загарбників – Генштаб

Іван Д'яконовСубота, 5 липня 2025, 07:44
Сили оборони України відмінусували ще 1050 російських загарбників – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони вбили та поранили 1050 російських загарбників, загальні втрати ворога у війні склали 1 025 260 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 05.07.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1 025 260 (+1050) осіб,
  • танків – 10 990 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 22 953 (+7) од;
  • артилерійських систем – 29 921 (+56) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43 609 (+306) од;
  • Крилатих ракет – 3 439 (+3) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 54 148 (+149) од.

Дані уточнюються.

втрати у війніГенштабросійсько-українська війна
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