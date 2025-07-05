Сили оборони України відмінусували ще 1050 російських загарбників – Генштаб
Субота, 5 липня 2025, 07:44
За минулу добу Сили оборони вбили та поранили 1050 російських загарбників, загальні втрати ворога у війні склали 1 025 260 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 05.07.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1 025 260 (+1050) осіб,
- танків – 10 990 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 22 953 (+7) од;
- артилерійських систем – 29 921 (+56) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43 609 (+306) од;
- Крилатих ракет – 3 439 (+3) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 54 148 (+149) од.
Дані уточнюються.