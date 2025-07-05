У п’ятницю сталося понад 180 зіткнень на фронті

Протягом минулої доби 4 липня зафіксовано 183 бойових зіткнення.

Джерело: Генштаб

Деталі: Зокрема, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 17 атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 32 керованих авіабомби, та здійснив 290 обстрілів, дев’ять із яких – із реактивних систем залпового вогню.

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На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі захисників у районах Вовчанська, Глибокого, Зеленого, Кам’янки та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Оборонці відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Зелений Гай.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався вклинитися в оборону у районах населених пунктів Надія, Греківка, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське, Діброва та у бік Григорівки.

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На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Верхньокам’янського і Виїмки.

На Торецькому напрямку російський агресор здійснив 11 атак в районах Романівки та у бік Русиного Яру і Яблунівки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 66 штурмових дій в районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Разіне, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак поблизу населених пунктів Ялта, Зірка, Запоріжжя, Комар, Воскресенка та Шевченко.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська тричі намагалися йти вперед на позиції захисників у районі Кам’янського та у бік Новоандріївки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив три марні спроби атакувати позиції українських підрозділів в районі Антонівського моста.