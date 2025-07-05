Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У п’ятницю сталося понад 180 зіткнень на фронті

Роман ПетренкоСубота, 5 липня 2025, 08:22
У п’ятницю сталося понад 180 зіткнень на фронті
фото 28 омбр, генштаб

Протягом минулої доби 4 липня зафіксовано 183 бойових зіткнення.

Джерело: Генштаб

Деталі: Зокрема, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 17 атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 32 керованих авіабомби, та здійснив 290 обстрілів, дев’ять із яких – із реактивних систем залпового вогню.

Реклама:

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі захисників у районах Вовчанська, Глибокого, Зеленого, Кам’янки та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Оборонці відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Зелений Гай.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався вклинитися в оборону у районах населених пунктів Надія, Греківка, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське, Діброва та у бік Григорівки.

РЕКЛАМА:

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Верхньокам’янського і Виїмки.

На Торецькому напрямку російський агресор здійснив 11 атак в районах Романівки та у бік Русиного Яру і Яблунівки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 66 штурмових дій в районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Разіне, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак поблизу населених пунктів Ялта, Зірка, Запоріжжя, Комар, Воскресенка та Шевченко.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська тричі намагалися йти вперед на позиції захисників у районі Кам’янського та у бік Новоандріївки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив три марні спроби атакувати позиції українських підрозділів в районі Антонівського моста.

Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоНа Дніпропетрвщині перекинувся пасажирський автобус: один загиблий, 17 постраждалих
оновлено, фото, відео У Харкові ворожі БпЛА влучили в багатоповерхівки: 27 постраждалих, серед них діти
Трамп про ідею Маска створити третю партію в США: Повністю "злетів з котушок"
Трамп заявив, що "багато допомагає" Україні
оновленоУ Росії другий день поспіль скасовують сотні авіарейсів через "безпеку" польотів
Зеленський анонсував домовленості з партнерами в обороні і відновленні
Усі новини...
Генштаб
ССО уразили аеродром "Борисоглєбськ", де базуються російські винищувачі
Сили оборони України відмінусували ще 1050 російських загарбників – Генштаб
Від початку доби на фронті відбулось 136 боїв – Генштаб
Останні новини
10:03
В Україні суттєво підвищать мінімальну зарплату будівельникам
09:57
Окупати убили 7 цивільних на Донеччині за добу
09:51
бліц-інтерв'юРобитимемо все, щоб опинитися вище: Таловєров – про перехід у "Сток Сіті" та прощання з "Плімутом"
09:46
Нафта різко відреагувала на неочікуване рішення ОПЕК щодо видобутку
09:43
РФ атакувала ракетами та понад сотнею дронів: ППО знешкодила 75 БпЛА, є влучання
09:37
відеоЯк Злочевський видавав дочку заміж за Фісталя – розслідування Михайла Ткача
09:35
Isomorphic Labs готує перші випробування на людях ліків, які розробив ШІ
09:28
Польща розпочала контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою
09:28
фотоНа Дніпропетрвщині перекинувся пасажирський автобус: один загиблий, 17 постраждалих
09:27
фото Росіяни атакували Дніпропетровщину: вирували масштабні пожежі, 5 постраждалих
Усі новини...
Реклама:
Реклама: