ССО уразили аеродром "Борисоглєбськ", де базуються російські винищувачі
Субота, 5 липня 2025, 08:33
5 липня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ, де базуються ворожі літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ.
Джерело: Генштаб ЗСУ, ССО
Деталі: За даними Генштабу уражено склад із керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки.
Реклама:
Результати ураження уточнюються.
Дослівно: "Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати можливості російських окупантів бити по цивільній інфраструктурі та змусити РФ припинити збройну агресію проти України".