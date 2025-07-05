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ССО уразили аеродром "Борисоглєбськ", де базуються російські винищувачі

Валентина РоманенкоСубота, 5 липня 2025, 08:33
ССО уразили аеродром Борисоглєбськ, де базуються російські винищувачі
ілюстрація Генштабу

5 липня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ, де базуються ворожі літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ССО

Деталі: За даними Генштабу уражено склад із керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки.

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Результати ураження уточнюються.

Дослівно: "Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати можливості російських окупантів бити по цивільній інфраструктурі та змусити РФ припинити збройну агресію проти України".

ССОвійнаГенштаб
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