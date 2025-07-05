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Трамп засумнівався, що Путін хоче миру

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСубота, 5 липня 2025, 09:12
Трамп засумнівався, що Путін хоче миру
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп припустив, що Владімір Путін хоче не припинення вогню в Україні, а "продовжувати вбивати людей".

Джерело: Трамп журналістам у пʼятницю ввечері на борту Air Force One, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Говорячи про розмову з Володимиром Зеленським напередодні, Трамп згадав, як перед тим говорив з главою Кремля.

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"Я вже казав вам, що був дуже незадоволений розмовою з Путіним. Схоже, він хоче йти до самого кінця і продовжувати вбивати людей. Це недобре. Це погано. Я був незадоволений", – сказав він.

Водночас президент США не вважає, що відмовою від припинення вогню Путін "насміхається" з нього.

"Я думаю, що він дуже занепокоєний через санкції. Сенат, як ви знаєте, готує санкції, масштабні санкції", – згадав Трамп.

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Раніше американський президент визнав, що під час телефонної розмови з очільником Кремля Владіміром Путіним у четвер не домігся прогресу щодо припинення вогню в Україні.

Коментуючи розмову лідерів Росії та США, Володимир Зеленський висловив сумнів, що в них є багато спільних тем.

ТрампПутінпереговоривійна
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