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Повітряні сили: РФ атакувала 322 безпілотниками, основний удар – по Старокостянтинову

Роман ПетренкоСубота, 5 липня 2025, 09:59
Повітряні сили: РФ атакувала 322 безпілотниками, основний удар – по Старокостянтинову
сили ппо, фото: генштаб

У ніч на 5 липня противник атакував 322 БпЛА, з них 292 були знешкоджені, повідомили у Повітряних силах.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: За даними військових, основним напрямком удару була Хмельниччина, місто Старокостянтинів.

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Зазначається, що 157 БПЛА були збиті, ще 135 визнані локаційно втраченими.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях та падіння уламків на 6 локаціях.

безпілотникиППОХмельниччинаПовітряні сили ЗСУ
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