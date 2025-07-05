Повітряні сили: РФ атакувала 322 безпілотниками, основний удар – по Старокостянтинову
Субота, 5 липня 2025, 09:59
У ніч на 5 липня противник атакував 322 БпЛА, з них 292 були знешкоджені, повідомили у Повітряних силах.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: За даними військових, основним напрямком удару була Хмельниччина, місто Старокостянтинів.
Реклама:
Зазначається, що 157 БПЛА були збиті, ще 135 визнані локаційно втраченими.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях та падіння уламків на 6 локаціях.