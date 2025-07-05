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Трамп після "хорошої" розмови із Зеленським запевнив, що допомагатиме Україні

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСубота, 5 липня 2025, 10:28
Трамп після хорошої розмови із Зеленським запевнив, що допомагатиме Україні
фото: ОП

Президент США Дональд Трамп заявив, що задоволений розмовою з Володимиром Зеленським напередодні.

Джерело: Трамп журналістам у пʼятницю ввечері на борту Air Force One, "Європейська правда"

Деталі: Трамп сказав, що в нього із Зеленським "була хороша розмова, ми обговорили різні питання".

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"Я вважаю, що це була дуже хороша розмова, дуже стратегічна розмова", – додав він.

На питання щодо постачання американської зброї Україні президент США сказав, що "ми допомагали їм і будемо продовжувати допомагати".

"Ситуація досить складна. Побачимо, що буде далі", – зазначив Трамп без конкретики.

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Пізніше на окреме питання про перспективи постачання Україні систем Patriot він сказав: "Так, можливо (це станеться. – Ред.)".

Нагадаємо, вдень 4 липня відбулась телефонна розмова президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського.

За інформацією Axios, Трамп нібито сказав, що хоче допомогти Україні з протиповітряною обороною і перевірить, яку допомогу призупиняли.

Зеленський публічно повідомив, що з американським президентом обговорив ситуацію на фронті, постачання засобів протиповітряної оборони, а також спільне оборонне виробництво.

Читайте також, що стоїть за рішенням США про блокаду зброї.

ТрампЗеленськийдопомога Україні
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