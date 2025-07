У Техасі 27 людей загинули через повені, зникли понад 20 дівчаток з літнього табору

За кілька годин у США в Техаському районі Гілл-Кантрі випала місячна норма сильних дощів, що призвело до загибелі 27 людей і ще більше вважаються зниклими безвісти.

Деталі: Також щонайменше 23 дівчини, які відвідували літній табір, вважаються зниклими. До їх пошуків залучені рятувальники на човнах та гелікоптерах.

Зниклі діти відвідували Camp Mystic, християнський табір уздовж річки Гуадалупе в невеликому містечку Хант, загалом було 750 дівчат.

У центральному окрузі Керр за ніч випало щонайменше 10 дюймів (25 сантиметрів) дощу.

На пресконференції шериф округу Керр Ларрі Лейта повідомив, що загинули 24 людини. Влада повідомила, що загалом врятовано 237 людей, з них 167 — гелікоптерами.

Елінор Лестер, 13 років, сказала, що її та подруг евакуювали гелікоптером. Шалена буря розбудила їх близько 1:30 ночі, і коли прибули рятувальники, Лестер сказала, що вони прив’язали мотузку, за яку дівчата трималися, а паводкова вода вирувала навколо них.

"Табір був повністю зруйнований", — сказала дівчина. "Гелікоптер приземлився і почав забирати людей. Це було дуже страшно".

Ситуація все ще розвивається, і офіційні особи заявили, що кількість загиблих може змінитися, оскільки рятувальні операції тривають для невстановленої кількості зниклих безвісти.

