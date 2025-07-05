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Фон дер Ляєн пообіцяла Молдові захист "від гібридних атак та енергетичних шоків"

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСубота, 5 липня 2025, 14:02

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз готовий допомогти Молдові в захисті від гібридних атак з боку "агентів автократії".

Джерело: фон дер Ляєн на пресконференції за підсумками першого саміту Молдова-ЄС у Кишиневі, "Європейська правда"

Деталі: Фон дер Ляєн відзначила солідарність Молдови з Європейським Союзом, коли вона прийняла сотні тисяч українських біженців і допомогла в гасінні пожеж у європейських державах минулого літа.

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"І саме в цьому полягає членство в ЄС. Це насамперед солідарність і захист. Європейський Союз захищатиме свободу, демократію, ідентичність і безпеку Молдови", – пообіцяла вона.

Глава Єврокомісії також заявила, що ЄС готовий захищати Молдову "від гібридних атак та енергетичних шоків".

"Хто стоїть за цими атаками, всім нам тут добре відомо. Це ті самі агенти автократії, які намагаються підірвати наші демократії по всій Європі. І ми продемонструємо їм силу демократій", – сказала фон дер Ляєн.

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Нагадаємо, у пʼятницю в Кишиневі відбувся перший в історії саміт Молдова-ЄС.

На ньому обговорювалась співпраця Молдови з ЄС на тлі війни Росії проти України, подальші кроки для євроінтеграції Молдови, безпекові питання та План економічного зростання Молдови, на реалізацію якого ЄС виділяє 1,9 млрд євро.

Молдова прагне розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу до парламентських виборів у вересні, аби протидіяти російській дезінформації в країні про ЄС.

МолдоваЄС
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