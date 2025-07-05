Росіяни окупували ще два села біля адмінмежі Донеччини та Дніпропетровщини – Deepstate
Противник зайняв населені пункти Зелений Кут та Новоукраїнка біля адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини і намагається просуватися далі, повідомили аналітики.
Джерело: Deepstate
Деталі: Села знаходяться біля Дачного, куди активно намагаються прорватися окупанти.
Дослівно: "Ситуація в районі Дачного динамічна і напружена.
Для недопущення просувань на Дніпропетровщину і зайняття села СОУ залучили додаткові ресурси, але в силу кількісної переваги і безперервних штурмів невеликими групами піхоти, противник пролазить крізь оборонні порядки українських бійців, що вже давно не є новиною на багатьох ділянках фронту".
Деталі: Аналітики зазначають, що Росія має "велику медійну причину запустити машину пропаганди" заходом на Дніпропетровщину. Але й для України це "важлива та принципова позиція" не допустити росіян за адмінмежу.
Дослівно: "Ситуація складна, а обстановка на лінії бойового зіткнення, наявні проблеми та "безкінечна" кількість русні ускладнюють цю ситуацію ще більше.
На даному напрямку ми ще побачимо багато подібних обговорень, адже кацапи мають стрімкі просування в районі Ялти, яка також знаходиться на адмінмежі, Зірки, Піддубного, Толстого, Шевченка, Воскресенки та інших населених пунктів".