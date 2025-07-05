Росіяни окупували ще два села біля адмінмежі Донеччини та Дніпропетровщини – Deepstate

Противник зайняв населені пункти Зелений Кут та Новоукраїнка біля адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини і намагається просуватися далі, повідомили аналітики.

Джерело: Deepstate

Деталі: Села знаходяться біля Дачного, куди активно намагаються прорватися окупанти.

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Дослівно: "Ситуація в районі Дачного динамічна і напружена.

Для недопущення просувань на Дніпропетровщину і зайняття села СОУ залучили додаткові ресурси, але в силу кількісної переваги і безперервних штурмів невеликими групами піхоти, противник пролазить крізь оборонні порядки українських бійців, що вже давно не є новиною на багатьох ділянках фронту".

Деталі: Аналітики зазначають, що Росія має "велику медійну причину запустити машину пропаганди" заходом на Дніпропетровщину. Але й для України це "важлива та принципова позиція" не допустити росіян за адмінмежу.

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Дослівно: "Ситуація складна, а обстановка на лінії бойового зіткнення, наявні проблеми та "безкінечна" кількість русні ускладнюють цю ситуацію ще більше.

На даному напрямку ми ще побачимо багато подібних обговорень, адже кацапи мають стрімкі просування в районі Ялти, яка також знаходиться на адмінмежі, Зірки, Піддубного, Толстого, Шевченка, Воскресенки та інших населених пунктів".