Москва посилює військову присутність у Вірменії на тлі напруги з Азербайджаном – ГУР

Росія розширює військову присутність у Вірменії та пришвидшує комплектування своєї військової бази в Ґюмрі на вірменській території. Це відбувається на тлі напруження з Азербайджаном.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Деталі: В українській розвідці повідомили, що метою є посилення військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу.

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Особовий склад для бази набирають серед військових із Ростовської та Волгоградської областей РФ, а також із тимчасово окупованого Криму.

Крім того, Москва активно шукає добровольців серед представників народів Кавказу, зокрема в Північній Осетії та Адигеї.

Пряма мова представника ГУР МО Андрія Юсова: "Розгортання російських військ у Вірменії – це елемент комплексної стратегії Кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації. Разом із розпаленням міжетнічного конфлікту Москва нарощує військову присутність на Кавказі. Ймовірно, погіршення стосунків між Азербайджаном та РФ готувалося заздалегідь".

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Передісторія:

30 червня в Азербайджані заявили про затримання двох агентів російської ФСБ, які працювали під прикриттям в пропагандистському агентстві "Sputnik Азербайджан".

Згодом стало відомо, що затриманими є виконавчий директор "Sputnik Азербайджан" Ігор Картавих і шеф-редактор Євгеній Бєлоусов.

Затримання відбулись на тлі скандалу з РФ, який спалахнув після того, як в Єкатеринбурзі затримали понад 50 вихідців з Азербайджану за нерозкритою кримінальною справою про вбивство Юніса Пашаєва у 2001 році.

Докладніше читайте у статті: Азербайджан вступає у "війну" з РФ: чому виник і що змінює конфлікт між країнами.