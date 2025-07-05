Редакція американського таблоїда The New York Post опублікувала звернення до президента США Дональда Трампа із закликом відновити постачання всієї військової допомоги Україні.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Редакційний матеріал The New York Post звертає увагу, що після заклику Трампа до Владіміра Путіна припинити агресію то здійснив найбільший обстріл Києва з початку повномасштабного вторгнення. "То чому, пане президенте, Ваша адміністрація карає Україну?" – запитують автори статті.

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Вони також нагадують про рішення Пентагону призупинити постачання Україні засобів протиповітряної оборони і питають, "чому ми загрожуємо покинути її".

Редакційний колектив NYP наголошує, що переконання, нібито військова допомога Україні якось шкодить США і не відповідає їхнім інтересам, є "повністю далеким від істини".

Дослівно: "Путін готовий пролити кров свого народу в останній спробі втримати імперію. Якщо ми дозволимо йому досягти успіху, якщо ми допоможемо йому досягти успіху, це загрожуватиме не тільки Європі. Це покаже Китаю, що наші союзи нестійкі, а терпіння коротке".

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Деталі: Журналісти підкреслюють, що господар Кремля розуміє тільки силу і "продовжуватиме ображати і ігнорувати вас, якщо Сполучені Штати не зобов'яжуться захищати Київ".

Дослівно: "Падіння України – не та катастрофа, в якій можна звинуватити когось іншого або яку можна списати на незначні обставини. Вона дестабілізує світ, послабить Америку і негативно позначиться на вашому президентстві. Не відступайте".

Деталі: The New York Post вважається улюбленою газетою Дональда Трампа, яку йому подають кожного ранку перед початком роботи в Білому домі. Таблоїд відомий тим, що послідовно підтримував нинішнього президента США.

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