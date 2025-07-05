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"Зелені" в Німеччині вимагають від Мерца збільшити допомогу Україні

Олег Павлюк, Ольга КацімонСубота, 5 липня 2025, 18:04
Зелені в Німеччині вимагають від Мерца збільшити допомогу Україні
Getty Images

Четверо депутатів Бундестагу від Партії зелених звернулись до канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з закликом збільшити фінансування допомоги Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bild

Деталі: Депутати Робін Вагенер, Сара Нанні, Себастіан Шефер та Антон Хофрайтер вимагають від канцлера Німеччини "скоригувати відповідні статті бюджету для підтримки України, а також збільшити їх з огляду на наступний бюджетний рік".

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З огляду на останні російські обстріли політики "Зелених" також вимагають більшої допомоги Німеччини в галузі протиповітряної оборони, без якої "російський диктат над Україною стане більш імовірним".

Дослівно із звернення депутатів: "Ситуація критична. Поки Путін відкрито підтверджує, що не буде вести переговори і повністю дотримується своїх військових цілей, поки Путін тероризує цивільне населення все більш масштабними повітряними ударами, американський уряд відмовляється надати вже обіцяну допомогу".

Деталі: У листі депутати від Партії зелених також нагадали Мерцу, що саме за рахунок їхніх голосів у Бундестазі попереднього скликання вдалось ухвалити кроки для суттєвого збільшення витрат на оборону.

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Як пише видання, у такий спосіб депутати надали канцлеру "простір для маневру з метою підтримки України", який "ще не вичерпано". 

Передісторія:

  • За попереднього уряду Олафа Шольца Німеччина схвалила виділення додаткових трьох мільярдів євро військової допомоги Україні у 2025 році і ще 8,3 мільярда євро – у 2026-2029 роках.
  • Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у червні заявив, що німецька сторона надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 1,9 мільярда євро.

Німеччина
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