"Зелені" в Німеччині вимагають від Мерца збільшити допомогу Україні

Четверо депутатів Бундестагу від Партії зелених звернулись до канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з закликом збільшити фінансування допомоги Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bild

Деталі: Депутати Робін Вагенер, Сара Нанні, Себастіан Шефер та Антон Хофрайтер вимагають від канцлера Німеччини "скоригувати відповідні статті бюджету для підтримки України, а також збільшити їх з огляду на наступний бюджетний рік".

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З огляду на останні російські обстріли політики "Зелених" також вимагають більшої допомоги Німеччини в галузі протиповітряної оборони, без якої "російський диктат над Україною стане більш імовірним".

Дослівно із звернення депутатів: "Ситуація критична. Поки Путін відкрито підтверджує, що не буде вести переговори і повністю дотримується своїх військових цілей, поки Путін тероризує цивільне населення все більш масштабними повітряними ударами, американський уряд відмовляється надати вже обіцяну допомогу".

Деталі: У листі депутати від Партії зелених також нагадали Мерцу, що саме за рахунок їхніх голосів у Бундестазі попереднього скликання вдалось ухвалити кроки для суттєвого збільшення витрат на оборону.

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Як пише видання, у такий спосіб депутати надали канцлеру "простір для маневру з метою підтримки України", який "ще не вичерпано".

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