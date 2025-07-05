Генсек ООН засудив російські удари по Україні та заявив про ризик ядерної безпеки

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш засудив атаки Росії по Україні та заявив, що ці удари знову поставили під загрозу ядерну безпеку на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Джерело: заява речника генсека ООН Стефана Дюжарріка

Деталі: У заяві, опублікованій його речником, Антоніу Гутерріш висловив занепокоєння щодо небезпечної ескалації та зростання кількості жертв серед цивільного населення.

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Він повторив, що напади на цивільне населення та критично важливу інфраструктуру заборонені міжнародним правом, і закликав до негайного та безумовного припинення вогню.

Дослівно: "Ці удари призвели до перебоїв з електропостачанням Запорізької атомної електростанції, що вкотре підкреслює постійні ризики для ядерної безпеки".

Деталі: Генеральний секретар закликав до повного, негайного та безумовного припинення вогню.

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