Українців попередили про надзвичайну пожежну небезпеку

6-8 липня в Україні утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Деталі: Найвищий ризик пожеж прогнозують на всій території країни, окрім Харківської, Запорізької (6-7 липня), а також Чернігівської, Сумської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

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Фахівці закликають громадян бути особливо обережними з вогнем і дотримуватися правил пожежної безпеки.