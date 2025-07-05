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Українців попередили про надзвичайну пожежну небезпеку

Ольга КацімонСубота, 5 липня 2025, 19:39
Українців попередили про надзвичайну пожежну небезпеку
Український гідрометеорологічний центр

6-8 липня в Україні утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Деталі: Найвищий ризик пожеж прогнозують на всій території країни, окрім Харківської, Запорізької (6-7 липня), а також Чернігівської, Сумської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

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Фахівці закликають громадян бути особливо обережними з вогнем і дотримуватися правил пожежної безпеки.

погодапожежа
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