У Ніжині загинув підліток від ураження струмом на залізничному вокзалі, дівчина в реанімації

У Ніжині на Чернігівщині через ураження електричним струмом на залізничному вокзалі загинув 15-річний хлопець, ще одна дівчина дістала важкі травми.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Деталі: За даними рятувальників, 15-річний хлопець і 19-річна дівчина залізли на дах вагона на території Ніжинського залізничного вокзалу, де зазнали удару струмом.

Реклама:

Рятувальники зняли постраждалих із вагона та передали медикам. Хлопець загинув, а дівчина перебуває в реанімації.