У Ніжині загинув підліток від ураження струмом на залізничному вокзалі, дівчина в реанімації
Субота, 5 липня 2025, 21:43
У Ніжині на Чернігівщині через ураження електричним струмом на залізничному вокзалі загинув 15-річний хлопець, ще одна дівчина дістала важкі травми.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Деталі: За даними рятувальників, 15-річний хлопець і 19-річна дівчина залізли на дах вагона на території Ніжинського залізничного вокзалу, де зазнали удару струмом.
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Рятувальники зняли постраждалих із вагона та передали медикам. Хлопець загинув, а дівчина перебуває в реанімації.