Ілон Маск оголосив про створення нової політичної партії в США

Ілон Маск заявив про створення нової політичної сили в Сполучених Штатах під назвою "Американська партія" (America Party).

Джерело: допис Ілона Маска у своєму акаунті на платформі X

Дослівно: "З перевагою два до одного ви хочете нової політичної партії – і ви її отримаєте!".

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Деталі: Він розкритикував наявну політичну систему США, заявивши, що країна фактично живе в умовах однопартійної системи, а не демократії, через марнотратство та корупцію.

Дослівно: "Сьогодні створено America Party, щоб повернути вам вашу свободу".

Передісторія:

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