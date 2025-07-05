Ілон Маск оголосив про створення нової політичної партії в США
Субота, 5 липня 2025, 23:26
Ілон Маск заявив про створення нової політичної сили в Сполучених Штатах під назвою "Американська партія" (America Party).
Джерело: допис Ілона Маска у своєму акаунті на платформі X
Дослівно: "З перевагою два до одного ви хочете нової політичної партії – і ви її отримаєте!".
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Деталі: Він розкритикував наявну політичну систему США, заявивши, що країна фактично живе в умовах однопартійної системи, а не демократії, через марнотратство та корупцію.
Дослівно: "Сьогодні створено America Party, щоб повернути вам вашу свободу".
Передісторія:
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- 4 липня Ілон Маск запустив опитування на своїй сторінці в Х із запитанням, чи хочуть американці "незалежності від двопартійної системи і чи варто створювати Американську партію". 65,4% відповіли "так", 34,6% – відповіли "ні".