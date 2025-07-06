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Ворожі БпЛА знову атакували Харків: виникли пожежі, двоє постраждалих

Ольга Глущенко Неділя, 6 липня 2025, 01:12
Ворожі БпЛА знову атакували Харків: виникли пожежі, двоє постраждалих
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: DEPOSITPHOTOS

У ніч проти 6 липня Харків атакували ворожі дрони, на місцях прильотів у місті виникли пожежі, постраждали жінка і дитина.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: Терехов повідомив про вибух у місті о 1:07.

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Пряма мова Терехова: "Попередньо "Шахед".  Деталі зʼясовуємо. Ще кілька ворожих дронів йдуть на місто".

Деталі: О 1:12 Терехов інформував про другий вибух у Харкові.

Оновлено: О 1:14 стало відомо про третій вибух у місті.

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Синєгубов повідомив про влучання у двох районах Харкова.

Пряма мова Синєгубова: "За попередніми даними, влучання безпілотників зафіксовані в Шевченківському та Київському районах Харкова".

Пряма мова Терехова: "На щастя, за попередніми даними, внаслідок трьох прильотів постраждалих немає.

На Харків ще заходить група ворожих бойових безпілотників. Будьте обережні!"

Деталі: Після повідомлення Терехова місцеві ЗМІ та пабліки інформували про нові вибухи в Харкові.

Синєгубов зазначив, що "ворог завдає повторних ударів по Шевченківському району Харкова".

Пряма мова Терехова о 2:09: "Є попередня інформація про удар ворожим безпілотником по приватному сектору у Новобаварському районі. Деталі зʼясовуємо".

Пряма мова Синєгубова о 2:13: "За попередньою інформацією, удари було завдано по Шевченківському району міста Харків.

На місцях влучань виникли пожежі".

Пряма мова Синєгубова о 2:22: "Ще один ворожий удар зафіксовано у Новобаварському районі міста.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється".

Пізніше Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки на Новобаварський район Харкова постраждала 46-річна жінка.

Згодом керівник ОВА повідомив про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки і прильотів у Харкові.

Пряма мова Синєгубова о 3:28: "Кількість постраждалих внаслідок масованої атаки Харкова БпЛА зросла до двох осіб.

Внаслідок обстрілу Шевченківського району, дівчинка віком 2,8 місяців отримала гостру реакцію на стрес.

Їй також надається необхідна медична допомога".

Харківвибух
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