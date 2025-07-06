Ворожі БпЛА знову атакували Харків: виникли пожежі, двоє постраждалих

У ніч проти 6 липня Харків атакували ворожі дрони, на місцях прильотів у місті виникли пожежі, постраждали жінка і дитина.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: Терехов повідомив про вибух у місті о 1:07.

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Пряма мова Терехова: "Попередньо "Шахед". Деталі зʼясовуємо. Ще кілька ворожих дронів йдуть на місто".

Деталі: О 1:12 Терехов інформував про другий вибух у Харкові.

Оновлено: О 1:14 стало відомо про третій вибух у місті.

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Синєгубов повідомив про влучання у двох районах Харкова.

Пряма мова Синєгубова: "За попередніми даними, влучання безпілотників зафіксовані в Шевченківському та Київському районах Харкова".

Пряма мова Терехова: "На щастя, за попередніми даними, внаслідок трьох прильотів постраждалих немає.

На Харків ще заходить група ворожих бойових безпілотників. Будьте обережні!"

Деталі: Після повідомлення Терехова місцеві ЗМІ та пабліки інформували про нові вибухи в Харкові.

Синєгубов зазначив, що "ворог завдає повторних ударів по Шевченківському району Харкова".

Пряма мова Терехова о 2:09: "Є попередня інформація про удар ворожим безпілотником по приватному сектору у Новобаварському районі. Деталі зʼясовуємо".

Пряма мова Синєгубова о 2:13: "За попередньою інформацією, удари було завдано по Шевченківському району міста Харків.

На місцях влучань виникли пожежі".

Пряма мова Синєгубова о 2:22: "Ще один ворожий удар зафіксовано у Новобаварському районі міста.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється".

Пізніше Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки на Новобаварський район Харкова постраждала 46-річна жінка.

Згодом керівник ОВА повідомив про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки і прильотів у Харкові.

Пряма мова Синєгубова о 3:28: "Кількість постраждалих внаслідок масованої атаки Харкова БпЛА зросла до двох осіб.

Внаслідок обстрілу Шевченківського району, дівчинка віком 2,8 місяців отримала гостру реакцію на стрес.

Їй також надається необхідна медична допомога".