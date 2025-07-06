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У Миколаєві та Запорізькій області пролунали вибухи

Ольга Глущенко Неділя, 6 липня 2025, 01:44
У Миколаєві та Запорізькій області пролунали вибухи
вибух, ілюстративне фото із соцмереж

У ніч проти 6 липня в Миколаєві та в Запорізькій області на тлі загрози російських дронів і балістики пролунали вибухи.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, "Суспільне Миколаїв", очільник ОВА Віталій Кім

Пряма мова Сєнкевича: "Чутно вибухи у Миколаєві. Загроза дронів триває!"

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Оновлено: Також, за даними Федорова, звуки вибухів було чути в Запорізькій області.

Крім того, "Суспільне" повідомило про повторні вибухи в Миколаєві.

Пізніше Федоров додав, що в Запорізькій області працює ППО. А також повідомив про повторні вибухи.

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За попередніми даними Кіма, в Миколаєві обійшлося без постраждалих.

Миколаїввибухбезпілотникиросійсько-українська війна
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