У Миколаєві та Запорізькій області пролунали вибухи
Неділя, 6 липня 2025, 01:44
У ніч проти 6 липня в Миколаєві та в Запорізькій області на тлі загрози російських дронів і балістики пролунали вибухи.
Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, "Суспільне Миколаїв", очільник ОВА Віталій Кім
Пряма мова Сєнкевича: "Чутно вибухи у Миколаєві. Загроза дронів триває!"
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Оновлено: Також, за даними Федорова, звуки вибухів було чути в Запорізькій області.
Крім того, "Суспільне" повідомило про повторні вибухи в Миколаєві.
Пізніше Федоров додав, що в Запорізькій області працює ППО. А також повідомив про повторні вибухи.
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За попередніми даними Кіма, в Миколаєві обійшлося без постраждалих.