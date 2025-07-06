Окупанти вдарили дронами по Київщині: троє постраждалих, багато пошкоджень

У Київській області внаслідок ворожої атаки БпЛА постраждали троє людей, пошкоджені дві багатоповерхівки і приватні будинки, знищені 4 гаражні приміщення та автомобіль.

Джерело: Київська ОВА

Деталі: Внаслідок ворожої атаки БпЛА у Вишгородському районі постраждали три людини.

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Чоловік 35 років отримав осколкові рани спини, рук та ніг. Жінка 79 років та чоловік 75 років отримали гостру реакцію на стрес.



Крім того, пошкоджені два багатоповерхові будинки. Знищені вогнем 4 гаражні приміщення та автомобіль. Ще три автомобілі пошкоджені.

фото: КОВА

фото: КОВА

фото: КОВА

фото: КОВА

Також пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

В одному з будинків деблокували жінку 1938 року народження.

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фото: КОВА