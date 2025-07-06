Окупанти вдарили дронами по Київщині: троє постраждалих, багато пошкоджень
Неділя, 6 липня 2025, 04:40
У Київській області внаслідок ворожої атаки БпЛА постраждали троє людей, пошкоджені дві багатоповерхівки і приватні будинки, знищені 4 гаражні приміщення та автомобіль.
Джерело: Київська ОВА
Деталі: Внаслідок ворожої атаки БпЛА у Вишгородському районі постраждали три людини.
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Чоловік 35 років отримав осколкові рани спини, рук та ніг. Жінка 79 років та чоловік 75 років отримали гостру реакцію на стрес.
Крім того, пошкоджені два багатоповерхові будинки. Знищені вогнем 4 гаражні приміщення та автомобіль. Ще три автомобілі пошкоджені.
Також пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.
В одному з будинків деблокували жінку 1938 року народження.
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