Партизани сповільнили постачання окупантів на Донеччині – "АТЕШ"

Партизани руху "АТЕШ" заявили, що влаштували диверсію, вивівши з ладу релейну шафу біля Дебальцевого на Донеччині.

Джерело: "АТЕШ" у соцмережах

Деталі: Партизани зазначили, що своєю диверсією біля Дебальцевого порушили логістику і затримали постачання окупаційних військ на Донецькому напрямку.

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Дослівно "АТЕШ": "Ця ділянка дороги є важливою для забезпечення військ на пріоритетному для російських окупантів напрямку.

Ми не випадково вибрали саме цю точку для удару – тут регулярно проходять склади з паливом, боєприпасами і технікою.

Затримки в поставках безпосередньо впливають на зниження боєздатності окупаційної армії".