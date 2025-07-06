Партизани сповільнили постачання окупантів на Донеччині – "АТЕШ"
Неділя, 6 липня 2025, 06:48
Партизани руху "АТЕШ" заявили, що влаштували диверсію, вивівши з ладу релейну шафу біля Дебальцевого на Донеччині.
Джерело: "АТЕШ" у соцмережах
Деталі: Партизани зазначили, що своєю диверсією біля Дебальцевого порушили логістику і затримали постачання окупаційних військ на Донецькому напрямку.
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Дослівно "АТЕШ": "Ця ділянка дороги є важливою для забезпечення військ на пріоритетному для російських окупантів напрямку.
Ми не випадково вибрали саме цю точку для удару – тут регулярно проходять склади з паливом, боєприпасами і технікою.
Затримки в поставках безпосередньо впливають на зниження боєздатності окупаційної армії".