У війні проти України РФ втратила ще 1180 солдатів і літак – Генштаб
Неділя, 6 липня 2025, 07:34
За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу Сили оборони відмінусували ще 1180 російських військових, літак і 39 артсистем ворога.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1026440 (+1180) осіб
- танків – 10992 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 22956 (+3) од.
- артилерійських систем – 29960 (+39) од.
- РСЗВ – 1430 (+2) од.
- засобів ППО – 1192 (+1) од.
- літаків – 421 (+1) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43825 (+216) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 54252 (+104) од.