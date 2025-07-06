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У війні проти України РФ втратила ще 1180 солдатів і літак – Генштаб

Ольга Глущенко Неділя, 6 липня 2025, 07:34
У війні проти України РФ втратила ще 1180 солдатів і літак – Генштаб
ілюстративне фото Генштабу

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу Сили оборони відмінусували ще 1180 російських військових, літак і 39 артсистем ворога.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1026440 (+1180) осіб
  • танків – 10992 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 22956 (+3) од.
  • артилерійських систем – 29960 (+39) од.
  • РСЗВ – 1430 (+2) од.
  • засобів ППО – 1192 (+1) од.
  • літаків – 421 (+1) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43825 (+216) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 54252 (+104) од.

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