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Росіяни вночі масовано атакували портову інфраструктуру Миколаєва – Кім

Ольга Глущенко Неділя, 6 липня 2025, 07:46
Росіяни вночі масовано атакували портову інфраструктуру Миколаєва – Кім
ілюстрація: getty images

У ніч проти 6 липня російські окупаційні війська завдали масованого удару безпілотниками по портовій інфраструктурі Миколаєва.

Джерело: начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім

Деталі: Кім зазначив, що росіяни масовано атакували Миколаїв дронами типу "Shahed 131/136".

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Пряма мова Кіма: "Під ударом була портова інфраструктура. Внаслідок атаки пошкоджено склади та електромережі. Постраждалих немає".

Миколаївбезпілотникипортиросійсько-українська війна
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