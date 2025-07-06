Росіяни вночі масовано атакували портову інфраструктуру Миколаєва – Кім
Неділя, 6 липня 2025, 07:46
У ніч проти 6 липня російські окупаційні війська завдали масованого удару безпілотниками по портовій інфраструктурі Миколаєва.
Джерело: начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім
Деталі: Кім зазначив, що росіяни масовано атакували Миколаїв дронами типу "Shahed 131/136".
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Пряма мова Кіма: "Під ударом була портова інфраструктура. Внаслідок атаки пошкоджено склади та електромережі. Постраждалих немає".